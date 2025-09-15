¿Si viene? Gerente deportivo de Tiburones habla sobre la posibilidad de ver a Ronald Acuña Jr. esta campaña

Suscríbete a nuestros canales

El equipo que saltó más rápido al terreno en esta pretemporada, fueron los Tiburones de La Guaira, quienes comenzaron este lunes, 15 de septiembre su minicamp y mientras algunos peloteros ya se están preparando, el trabajo en la oficina no se detiene y el gerente deportivo habló sobre la posibilidad de que Ronald Acuña Jr. vuelva a uniformarse con los "Escualos" en el venidero torneo.

Fernando Veracierto, gerente deportivo de La Guaira y Gregor Blanco, asesor a la presidencia conversaron recientemente con el medio televisivo Canal I y una de las intervenciones fue refiriéndose al "Abusador".

¿Hay posibilidad de ver a Ronald Acuña Jr. en esta campaña con Tiburones?

"Está la intención de que Ronald (Acuña) sea parte también del roster en esta temporada. Todo dependerá principalmente de su salud y de la decisión que pueda tomar", expresó Veracierto.

Hace varios días, el oriundo de La Sabana expresó públicamente que le gustaría vivir la experiencia de jugar en la República Dominicana. Por lo tanto, la primera interrogante es si obtendrá el permiso de los Bravos, para jugar en el invierno y la segunda, es si le gustaría hacerlo con los "Salados" o con alguna organización de Lidom.

Acuña debutó en la pelota criolla en la zafra 2022-2023 e igualmente vino en la 2023-2024, sin poder participar en la anterior porque estaba en plena recuperación de su operación en la rodilla.

Actualmente, el jardinero acumula 82 compromisos con Atlanta, exhibiendo un promedio de bateo de .271 y sumando 16 Pelotas fuera del parque.