MLB: José Castillo irá a su cuarto equipo en 2025 (+Info)

Los Orioles de Baltimore han reclamado al lanzador zurdo José Castillo desde la lista de waivers de los Marineros de Seattle, en un movimiento estratégico para reforzar su golpeado cuerpo de relevistas en las últimas dos semanas de la temporada. Castillo, de 29 años, llega tras una breve pero efectiva participación con los Marineros, donde lanzó tres entradas sin permitir carreras.

Rendimiento destacado en 2025

A lo largo de la temporada 2025, Castillo ha tenido un recorrido agitado por las Grandes Ligas, vistiendo los uniformes de los Cascabeles, Mets y Marineros. Aunque comenzó el año con dificultades en Arizona, donde fue castigado en sus primeras salidas, logró recomponerse con los Mets, registrando una sólida efectividad de 2.35 en 15.1 innings repartidos en 16 apariciones. Su capacidad para generar outs sin permitir anotaciones lo convirtió en una pieza atractiva para equipos en busca de estabilidad en el bullpen.

Versatilidad en la Liga Americana

La llegada de Castillo a Baltimore marca su primera incursión en la Liga Americana, tras haber desarrollado la mayor parte de su carrera en la Liga Nacional con los Padres de San Diego, Cascabeles y Mets. Su experiencia, sumada a su habilidad para enfrentar bateadores zurdos y derechos, lo convierte en una opción versátil para el manager Brandon Hyde en el tramo final de temporada.

Para José Castillo, esta etapa en Baltimore podría ser crucial en su búsqueda de continuidad en las Grandes Ligas. Si logra mantener su nivel, no solo ayudará a los Orioles en su objetivo inmediato, sino que también podría asegurar un lugar en el roster para la temporada 2026 mediante el proceso de arbitraje.