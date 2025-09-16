Estas dos figuras se reportan con Tiburones de La Guaira en el Minicamp 2025 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira iniciaron su pretemporada de cara a la campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con su Minicamp en el Estado Universitario. Este martes 16 de septiembre continuaron los trabajos a cargo del staff técnico guairista y para alegría de los fanáticos de esta franquicia, se reportaron dos peloteros clave.

Se trata de dos lanzadores relevistas, que con su incorporación dejan claro que estarán a disposición del mánager Gregorio Petit desde el primer día de campaña, lo que sin duda fortalecerá el bullpen de este equipo, tomando en cuenta toda su experiencia y recorrido en la liga.

Tiburones recibe incorporaciones de lujo en su Mini Camp

A través de sus redes sociales, el equipo de Tiburones de La Guaira anunció que Arnaldo Hernández y Anthony Castro dijeron presente en el Estadio Universitario de Caracas, reportándose al segundo día del Minicamp 2025. Los lanzadores comenzaron a trabajar bajo las órdenes del cuerpo técnico, afinando detalles de cara a la próxima temporada.

La llegada de ambos brazos fortalece el staff de pitcheo litoralense desde la preparación temprana, aportando experiencia y profundidad al bullpen. Su incorporación envía un mensaje positivo a la fanaticada, que espera ver a los Tiburones con todo su arsenal listo para repetir una campaña competitiva desde el primer día.

Durante la campaña pasada, Hernández registró marca de 3-1 en 16 juegos, con dos salvamentos, 4.08 de efectividad, 11 boletos y 13 ponches. Además, reforzó a Cardenales de Lara y fue campeón de la LVBP.

Mientras que, Castro vio acción en 16 desafíos, donde registró una victoria, dos derrotas, 4.73 de ERA, 14 boletos y siete ponches, unos números sumamente discretos.