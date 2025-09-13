Tigres de Aragua hace oficial la salida de más de 30 peloteros para la 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) está a la vuelta de la esquina, y los Tigres de Aragua siguen afinando detalles para llegar con un buen grupo a su pretemporada. Es por eso que en la noche de este viernes hicieron oficial la lista de peloteros sin prioridad de contratación.

El objetivo del conjunto aragüeño, quienes ahora estarán bajo el mando del manager Oswaldo Guillén, es apuntar lo más alto posible en el campeonato. Y es que a falta de oficializar la fecha de sus entrenamientos, la organización le ha dado prioridad a mejorar su roster antes de comenzar a calentar motores.

Tigres da salida a 34 peloteros

La directiva de los Tigres de Aragua ha decidido reestructurar parte de sus bases, ya que creen conveniente realizar ajustes para mejorar su nivel en comparación con el resto de la liga. Tal como se adelantó el pasado jueves, jugadores como Jesús Sucre, Alexfri Planez, Edwin García y Bruce Rondón ya no formarán parte del equipo.

En una publicación en sus redes sociales, los bengalíes anunciaron la desvinculación de los cuatro mencionados, así como de otros 30 jugadores. En total se desprendieron de 19 lanzadores, cuatro receptores, seis infielders, y cinco jardineros.

De esta manera, la tropa de Ozzie Guillén tratará de ser protagonista desde el arranque de la zafra 2025-2026. Recordemos que tendrán su debut el 15 de octubre contra Cardenales de Lara, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.