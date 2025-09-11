Tigres de Aragua dejan en libertad a varios peloteros de experiencia

Suscríbete a nuestros canales

A falta de pocas semanas para el arranque de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), los Tigres de Aragua continúan trabajando arduamente desde sus oficinas con la misión de armarle un plantel competitivo al manager Oswaldo Guillén.

Hasta los momentos, el elenco aragüeño no ha hecho oficial sus fechas tanto para el minicamp como para los entrenamientos de pretemporada, pero es bastante probable que en los próximos días se conozcan noticias al respecto. Por ahora, la organización está enfocada en darle salida a algunos peloteros que no formarán parte de la travesía de este año.

Bajas destacadas para los Tigres

Según información de la periodista Georgeny Pérez, los Tigres de Aragua dejaron en libertad a Bruce Rondón, Edwin García y Alexfri Planez. De hecho, un cuarto nombre que se uniría a esa lista de cara a la zafra 2025-2026 es el de Jesús Sucre, quien llegó a Maracay procedente de las Águilas del Zulia en junio pasado por Sandy León.

Recordemos que el experimentado receptor disputó 36 encuentros el año pasado con los Tigres, dejando en .342 su promedio con dos jonrones, 20 carreras impulsadas y 13 remolcadas. Sucre cuenta con 15 años de experiencia en la pelota criolla, distribuidas entre Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, Caribes de Anzoátegui, Águilas y Tigres.

Por su parte, tanto Planez como García también se uniformaron por primera vez con los Tigres en 2024. Mientras el jardinero bateó para .111 con cinco remolcadas en 20 juegos; el veterano infielder apenas vio acción en ocho partidos con un hit en 18 visitas al plato. Por último, Rondón dejó récord de 1-0 en nueve presentaciones, con 5.06 de efectividad, tres bases por bolas y cuatro ponches en 5.1 innings de labor.