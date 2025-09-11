LVBP: ¡Fin de una era! Caribes de Anzoátegui ya organiza la despedida de su capitán

Suscríbete a nuestros canales

Pocos peloteros han representado tanto el éxito de una organización como Niuman Romero, quien fue capitán y pieza clave en los títulos obtenidos por Caribes de Anzoátegui en las últimas dos décadas, donde ganaron cuatro anillos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

No obstante, ahora la organización aborigen no pasa por su mejor momento y ya suma tres campañas sin alcanzar el round robin. Por ello, la directiva ha decidido hacer cambios radiciales. Uno de ellos fue salir de Willians Astudillo, uno de sus referentes en la época reciente.

Caribes de Anzoátegui hace cambios drásticos para la temporada 2025-26

Pero ese podría no ser la única modificación significativa que harían para la venidera campaña 2025-26, ya que se especula que Caribes de Anzoátegui quiere salir de su capitán, Niuman Romero.

De acuerdo a la información publicada por el portal El Emergente, este 10 de septiembre, a escasas semanas del inicio de la temporada y sobre todo de las prácticas, los orientales no contarían mucho más con su líder.

Otto Padron, gerente deportivo de Caribes de Anzoátegui explicó en unas declaraciones con este medio, que ya tienen organizada la despedida de Romero.

"El plan con Niuman es rendirle un homenaje por tan extraordinaria carrera y aporte a Caribes de Anzoátegui en todos los sentidos y hacerle un juego de despedida. Willians Astudillo sí fue dejado en libertad", dijo el directivo.

Niuman Romero tiene una larga trayectoria en la LVBP

Niuman Romero ha tenido una trayectoria extensa en la LVBP, siempre vistiendo los colores anzoatiguenses, tierra de la que es oriundo. Son 19 temporadas en las que tiene sumados 792 juegos en ronda regular.

En dichos compromisos, el "Capitán", registra 753 imparables, incluyéndose allí 145 dobles y 39 cuadrangulares. Además, está cerca de las 300 impulsadas, al totalizar 294, número que acompaña con 454 anotadas y un promedio al bate de .277.