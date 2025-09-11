¿Estará Gregorio Petit en el minicamp de los Tiburones de La Guaira? (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) está a la vuelta de la esquina. Los Tiburones de La Guaira tienen claros sus objetivos para dicha zafra, y es por eso que decidieron ser una de las primeras organizaciones en saltar a los terrenos de juego.

El manager Gregorio Petit asumirá la responsabilidad de regresar al equipo a la cima de la pelota criolla en esta ocasión, algo que sin duda ha generado tanto emoción como ansiedad por el inicio del torneo. Pero antes de escucharse la voz de playball, la organización deberá pasar primero por un minicamp antes de iniciar con los entrenamientos oficiales.

Tiburones, a la espera de Petit

Como muchos fanáticos saben, los Tiburones de La Guaira arrancarán su minicamp el próximo 15 de septiembre en el Estadio Universitario. Allí contarán tanto con lanzadores como con algunos peloteros de posición que deseen asistir. Sin embargo, la no presencia del manager será lo más resaltante de esos primeros días.

"Faltan pocos días para el minicamp y estamos un poco ansiosos y emocionados por comenzar. Lamentablemente no podré estar con el grupo en el minicamp, porque todavía tengo que cumplir con la temporada acá en Estados Unidos", comentó el estratega en una entrevista para Tiburones Report.

Luego prosiguió: "El trabajo que ha hecho la gerencia ha sido arduo, tratando de armar un equipo competitivo. Tenemos grandes peloteros jóvenes y de experiencia. Estoy emocionado de ponerme el uniforme y regresar al país".

Si bien el elenco litoralense todavía no ha confirmado la fecha oficial de su pretemporada, es muy posible que esta suceda el 1 de octubre. Recordemos que la primera jornada de la campaña 2025-2026 de ellos será el 16 de octubre, cuando viajen a Maracaibo para visitar a las Águilas del Zulia.

"Al fanático guairista le digo que ya falta poco para vernos en el estadio, e ir juntos por ese campeonato que queremos alcanzar. ¡Vamos pa'encima!", finalizó Gregorio Petit.