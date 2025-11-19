LVBP: Luisangel Acuña cumple con Cardenales pese a su lento inicio con el bate

Suscríbete a nuestros canales

Cardenales de Lara busca enderezar su rumbo en esta sexta semana de ronda regular, ya que su misión siempre ha sido pelear los primeros puestos de la clasificación. Para ello, el manager César Izturis necesita que todos sus peloteros comiencen a producir un poco más, como por ejemplo Luisangel Acuña.

El grandeliga venezolano se incorporó al elenco crepuscular a finales de octubre, y desde entonces ha tenido algunas actuaciones destacadas. Sin embargo, su aporte con el madero todavía no ha arrancado del todo, y eso es algo que espera la organización con muchas ansias.

Cuestión de tiempo para Luisangel

Luego de una larga temporada 2025 en las Grandes Ligas, Luisangel Acuña llegó al país con la intención de inyectarle esa cuota de experiencia que consiguió en los últimos meses con los Mets de Nueva York. Recordemos que es un pelotero de 23 años y esta es apenas su segunda campaña en la LVBP.

Para tener un mejor panorama sobre el rendimiento del infielder venezolano en la 2025-2026 con Cardenales de Lara, solo basta con mencionar que se ha embasado en 13 de sus 14 encuentros, aunque en siete de ellos se fue en blanco.

Pero si hablamos únicamente de esta sexta semana, Luisangel Acuña no desentonó en la doble cartelera que tuvieron frente a Leones del Caracas en el Estadio Monumental. Allí disparó tres imparables (dos dobles) en seis visitas al plato, con tres carreras remolcadas y una anotada.

La organización larense confía plenamente en él y sabe de lo que es capaz, tanto con el bate como con el guante. Y es que más allá de su lento arranque, Luisangel tiene las herramientas para ser uno de esos bates productivos que necesita el equipo en la recta final de campaña.

