LVBP: Jeferson Quero lidera a los Cardenales en este notable apartado ofensivo

Suscríbete a nuestros canales

Jeferson Quero ha sido una adición de lujo para los Cardenales de Lara en esta naciente campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), ya que se ha hecho sentir de gran forma ofensivamente. El receptor de 23 años recientemente, se convirtió en el lider jonronero de este equipo en el beisbol venezolano.

El prospecto número 4 de la organización de Cerveceros de Milwaukee ha demostrado todo su talento en sus primeros 18 encuentros en Venezuela y vaya que ha sido un lujo contar con un jugador de sus características y proyección en los estadios del circuito rentado.

Jeferson Quero, y un poder que se hace sentir en Barquisimeto

Quero volvió a hacerse sentir el apsado domingo con un batazo largo que marcó la diferencia. Se fue de 4-1 con cuadrangular, una anotada y una impulsada ante los Navegantes del Magallanes, mostrando así su poder y buen momento en la presente campaña de LVBP.

Con ese jonrón frente a los eléctricos, llegó a cinco en la campaña, superando a Juan Yépez y quedándose solo en la cima del departamento de cuadrangulares dentro del equipo de Cardenales. Y no es lo único: también lidera las impulsadas de su equipo con 18, un indicador claro de que está produciendo en los momentos importantes. El prospecto de Milwaukee no solo conecta, sino que marca el ritmo ofensivo de su equipo.

En 18 juegos, Jeferson Quero batea para .265 con Cardenales, con 18 imparables, entre ellos tres dobles y los cinco jonrones. Además, cuenta 18 carreras remolcadas, y 12 anotadas.