LVBP: Leones evitan una catástrofe y vuelven a sonreír al imponerse a Tiburones

Los melenudos no conseguían una victoria en el torneo desde el pasado 8 de noviembre

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 10:25 pm
LVBP: Leones evitan una catástrofe y vuelven a sonreír al imponerse a Tiburones
Foto: @leones_cbbc
Después de seis jornadas tormentosas, finalmente los Leones del Caracas tienen algo de calma. Y es que en la jornada de este miércoles, los dirigidos por el manager José Alguacil triunfaron de manera contundente por 9 a 4 ante Tiburones de La Guaira, cortando así su racha de seis caídas al hilo.

Unos Leones que vuelven a tomar aire

Las acciones en el Estadio Monumental comenzaron con ceros luego de una entrada completa. Sin embargo, para el segundo ambos conjuntos anotaron carreras, con la única diferencia que los capitalinos concretaron un rally de seis que a la postre sirvió para encaminarse hacia la victoria.

Primero, los escualos pegaron con un sencillo productor de Rafael Marchán que llevó hasta el home a Pedro Castellanos. Luego, la respuesta del conjunto de casa en la parte baja fue letal: Jhonny Pereda disparó un jonrón de tres carreras; Lenyn Sosa y Harold Castro continuaron con dobles; y Leandro Cedeño cerró la faena con un hit.

A partir del tercer inning todo se trató de cuadrangulares. Brainer Bonaci extendió la ventaja con uno solitario que desapareció entre los jardines derecho y central. Tiempo después, Tiburones respondió en el quinto con conexiones de Franklin Barreto y Jadher Areinamo, este último llevándose consigo a un compañero.

Ya en la recta final, Lenyn Sosa apareció con su tercer vuelacercas de la zafra, en tanto que Bonaci repitió la dosis en el séptimo para llegar a seis en el año. Mención aparte para el relevo de los melenudos, ya que Yoimer Camacho, Junior Flores, Ricardo Rodríguez, Anthony Vizcaya y Norwith Gudiño se combinaron para no permitir hits en los últimos 4.1 innings del juego.

De esta manera, Leones del Caracas (12-14) consigue una victoria necesaria para resetear su mal presente en la temporada. A su vez, Tiburones de La Guaira (12-16) sufre una derrota que lo hunde nuevamente en la parte baja de la clasificación.

Beisbol