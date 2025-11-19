LVBP: Leones del Caracas con estos deprimidos números reflejo de su profunda crisis

Suscríbete a nuestros canales

Incluso antes de que anoche fuesen barridos por el Cardenales de Lara, los Leones del Caracas evidenciaban una crisis que iba más allá de lo que eran 4 derrotas al hilo; particularmente el domingo contra Tigres de Aragua y este martes con los pájaros rojos, los melenudos se vieron cabizbajos, desorientados, desconcentrados y siquiera el gran despliegue ofensivo de Leandro Cedeño pudo reanimarles como debe ser.

Lamentablemente se desaprovecharon ese par de cuadrangulares muy útiles, porque permitieron colocar el primer duelo por 1 carrera abajo, mientras el otro tablazo volteó la partida con 1 de ventaja.

Ahora la cadena adversa quedó en 6 y las perspectivas no son alentadoras para este 19 de noviembre, pues Tiburones de La Guaira tendrá como abridor a un Luis Peña cuyo desempeño viene en línea ascendente, en cambio, Leones irán con Jesús Vargas, brutalmente castigado en 2.1 entradas de 9 hits, 8 carreras, todas limpias, para efectividad en 30.86 y whip de 25.00.

Leones del Caracas atrapados en una peligrosa vorágine

Y precisamente los números han demostrado que no es exageración calificar de crisis el momento de los caraquistas; en el lapso en cuestión las estadísticas, que cierto no lo son todo en el beisbol, en una gran cantidad de veces dan lectura del rendimiento, positivo o negativo de los protagonistas.

En esos 6 descalabros, el grupo del mánager José Alguacil tiene 19 carreras anotadas, pero 43 en contra; acá el aliciente, a parte del pitcheo, ha sido la anemia cuando se tuvo turnos con gente posición anotadora además de la cantidad de corredores dejados en circulación:

Bajo esas circunstancias se fueron de 35-7 para .200 de average, al tiempo que fueron 34 los que esperaron remolque, cuando menos ser movidos.

Por otra parte, de manera general se bateó para .251 de promedio, cuando la cifra media de la LVBP (previo a los compromisos de este miércoles) muestra .274, es decir, Caracas en ese particular ha sido 8.4% inferior.

En cuanto al promedio de carreras limpias permitidas, en el bache de 6 quedó en 6.80 y la media del circuito es de 4.74 o lo que es igual, 43.5% de brecha negativa para los capitalinos. Demasiado grave.

Por último, en el mismo período dejaron 1.63 en whip, el de la Liga es 1.49; un 9.4% de rezago.

Al final de cuentas, los números han reflejado lo que pasa en el terreno: conteos de bolas y strikes inapropiadamente trabajados por los bateadores, afincado desenfoque del grupo relevista (salvo contadas excepciones), mal corrido en los cojines, inadecuada lectura de las circunstancias del partido y/o rivales, etc, etc, etc.