LVBP: Gorkys Hernández alcanza una cifra redonda para dejar atrás a David Concepción

Gorkys Hernández acaba de sumar una nueva hazaña a su exitosa carrera en la LVBP. Esta vez lo ha conseguido con el uniforme de los Tigres de Aragua, su tercera organización en el torneo venezolano.

Para nadie es un secreto que el oriundo de Güiria es uno de los mejores jardineros defensivos del país, sin mencionar que su oportuno bate nunca desentona. Pero su proeza no tiene que ver con alguna de esas facetas, sino más bien por su velocidad al momento de correr las bases.

Gorkys, en la élite de la LVBP

Para la jornada de este miércoles, los Tigres reciben en el José Pérez Colmenares a Cardenales de Lara, justamente el antiguo equipo de Gorkys Hernández. Allí, el veterano de mil batallas sacó a relucir su destreza y rapidez para robarse una base, llegando así a las 100 de por vida en la LVBP.

Todo sucedió a la altura del tercer capítulo. Y es que luego de disparar un sencillo para iniciar una amenaza felina, Gorkys y Lorenzo Cedrola se juntaron para robarse la segunda y tercera base, respectivamente. Minutos después, el de Güiria anotó la carrera del descuento.

Ahora, con estas 100 almohadillas estafadas, Gorkys Hernández deja en el camino al mítico David Concepción (99) en la lista de todos los tiempos del torneo venezolano. Además, iguala a Luis Sojo (100) para ingresar en el top-10.

Esta fue apenas su cuarta base robada de la temporada 2025-2026. Vale recordar que su tope personal en ese sentido lo firmó la campaña pasada con los crepusculares, cuando en total sumó 27 robos.