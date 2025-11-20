LVBP: Magallanes toma una decisión sobre la continuidad de Andrelton Simmons

Suscríbete a nuestros canales

Una de las firmas más curiosas de la temporada, en lo que a importados se refiere, fue la de Andrelton Simmons con los Navegantes del Magallanes. El pelotero curazoleño llegó a "La Nave" para darle estabilidad defensiva al infield, y también para aportar con el madero, faceta en la que destacó en 2025 durante su pasantía por la Liga Mexicana en el verano.

Simmons llegó por todo lo alto, siendo capaz de mostrar su buena defensa y, además, dando batazos oportunos. Sin embargo, poco a poco su producción se fue apagando, y empezó a perder terreno, a pesar de que su defensa sigue siendo de las mejores que se consiguen en el Caribe.

Este miércoles 19 de noviembre, sorpresivamente se anunció su salida del roster, para darle paso al dominicano Leonardo Taveras, quien realizó su debut como abridor ante Caribes de Anzoátegui. Eso sí, el gerente eléctrico, Federico Rojas, aclaró que esto ya estaba en los planes, y que Andrelton Simmons podría abordar "La Nave" de nuevo en unas semanas.

Andrelton Simmons puede regresar pronto

En declaraciones recogidas por El Emergente, el gerente de los Navegantes del Magallanes, Federico Rojas, aclaró que la salida de Andrelton Simmons del roster ya era algo pautado, y que no es un despido, por lo que pronto debería estar de regreso con el equipo.

"No es un despido. Sigue en los planes del equipo, solo que en los próximos días deberá viajar. Es altamente probable que regrese a mediados de diciembre", declaró Rojas, por lo que Simmons está lejos de ser descartado. Una noticia positiva para una divisa que no ha logrado conseguir estabilidad en el shortstop.