MLB firma nuevos acuerdos de transmisión para la temporada 2026

Después de una Serie Mundial con final de película, que vio el noveno título en la historia de Los Angeles Dodgers, La MLB ha establecido nuevos acuerdos de derechos de medios a tres años con Netflix, NBCUniversal y ESPN, los cuales estarán vigentes durante las temporadas de 2026 a 2028.

Estos convenios representan un paso significativo en la estrategia de la liga para ampliar su presencia en diversas plataformas y llegar a nuevas audiencias. Estos canales de trasmisiones para los juegos de Las Mayores llega luego de una campaña 2025 llena de momentos inolvidables en el diamante y grandes audiencias, incluida el 'Clásico de Otoño', que fue la más vista en 34 años.

Uno de los aspectos más destacados es el regreso de NBC a la transmisión regular de juegos de la Gran Carpa en su cadena abierta, algo que no ocurría desde hace 26 años. Además, el acuerdo permitirá que Netflix evolucione su relación con la MLB: pasará de producir documentales sobre béisbol a transmitir eventos deportivos en vivo por primera vez.

MLB con nuevos acuerdos de derecho a partir de 2026

Además del regreso de NBC a las transmisiones de los encuentros de Las Mayores, el acuerdo con ESPN extenderá la larga relación entre la cadena y la MLB, alcanzando así 39 temporadas consecutivas de colaboración, consolidándose ese vínculo por lo menos hasta 2028.

Con estas alianzas, las Grandes Ligas refuerza su presencia en medios tradicionales y en plataformas digitales, buscando llegar a nuevas audiencias y adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo de contenido deportivo.