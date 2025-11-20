MLB: Los nombres discretos que podrían impulsar un tricampeonato de los Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

El camino de los Dodgers de Los Ángeles hacia sus dos coronas consecutivas dejó claro que no solo las superestrellas cargan el peso de octubre. En cada serie apareció alguien del fondo del roster para resolver un momento crítico, desde relevos inesperados hasta atrapadas salvadoras.

Con la mira puesta en un histórico tricampeonato en las Grandes Ligas, el club necesitará nuevamente de esos nombres que no siempre se llevan los reflectores, pero que pueden marcar la diferencia cuando la temporada apriete.

Roki Sasaki – El brazo que busca asentarse

Sasaki ya demostró en 2025 que puede ser un factor decisivo, aun sin un rol establecido. Brilló en los playoffs desde el bullpen, pero los Dodgers lo empujarán otra vez a la rotación en 2026. El talento está ahí, ya que cuenta con una recta que pasa de 100 mph y un splitter de élite. Si logra controlar las bases por bolas, podría convertirse en un quinto abridor de lujo detrás de las grandes figuras.

Tanner Scott – El zurdo que debe volver a ser sí mismo

El 2025 fue frustrante para Scott, pero su techo es demasiado alto como para descartarlo. Tras un inicio sólido, las lesiones y una cirugía menor lo apartaron del tramo final. Si recupera la versión dominante que mostró en Miami y San Diego, podría transformar el bullpen de los Dodgers, especialmente en duelos apretados contra los mejores bateadores rivales.

Dalton Rushing – Un bate que busca espacio

Rushing aún no encuentra un puesto fijo por la presencia de Will Smith, pero su poder es real. Los Dodgers ya exploran moverlo al jardín para desbloquear su ofensiva y sumar profundidad. Aunque su debut al bate fue irregular, la organización cree que su talento puede traducirse pronto, convirtiéndolo en un arma versátil durante la campaña.

Hyeseong Kim – El comodín silencioso

Kim fue uno de esos jugadores que, sin mucho ruido, aportó en todos lados. Defendió tres posiciones clave, corrió bien las bases y ofreció producción puntual. Si mejora su disciplina en el plato, podría consolidarse como uno de los suplentes más útiles de la liga, listo para cubrir huecos en cualquier parte del campo.

River Ryan – El regreso que puede apuntalar la rotación

Tras perder el 2025 por la cirugía Tommy John, Ryan apunta a volver con fuerza. Antes de lesionarse, había mostrado un repertorio profundo y una habilidad notable para evitar contacto fuerte. No necesita un rol fijo para impactar: como relevista largo o abridor ocasional podría darle a Los Ángeles la estabilidad que toda rotación campeona necesita.

Alex Freeland – Defensa segura y disciplina creciente

Freeland tuvo un debut modesto con el bate, pero dejó claro que entiende la zona de strike y que puede defender en la intermedia y la antesala. Quizá no arranque 2026 en el roster, pero su perfil como bateador ambidiestro y su solidez defensiva lo convierten en un candidato ideal para ser llamado y aportar cuando surjan lesiones o rotaciones de descanso.