MLB: Los Angeles Dodgers con dominio absoluto entre ganadores al Novato del Año

Este lunes 10 de noviembre fueron entregados los ganadores al Novato del Año en las Grandes Ligas, galardón que reconoce a los mejores jugadores de primer año en sus diferentes ligas. En la recién finalizada temporada, Nick Kurtz (Oakland) y Drake Baldwin (Atlanta) fueron elegidos con este galardón.

Pese a que los premios fueron otorgados a peloteros de Bravos de Atlanta y Atléticos de Oakland, ninguna de las dos organizaciones destacan entre los líderes con más victorias en este reconocimiento, ya que este mérito se lo lleva Los Angeles Dodgers con un total de 18 premios.

Desde que Novato del Año fue entregado por primera vez en 1947 cuando Jackie Robinson se quedó con los máximos honores precisamente con el uniforme de los Brooklyn Dodgers. Aunque no lo ganan desde Cody Bellinger en 2017, la franquicia angelina mantiene una buena diferencia de su más cercano perseguidor, New York Yankees y Braves con 10 galardones cada uno.

Máximos ganadores del Novato del Año entre equipo

Dodgers: 18 Yankees: 10 Braves: 10 Athletics: 9 Orioles/Browns: 8 Reds: 8

Además de los vigentes campeones de Las Mayores, equipos como los Yankees y los Braves comparten el segundo lugar con 10 reconocimientos cada uno, demostrando su capacidad constante para incorporar jóvenes estrellas que impactan de inmediato en el máximo nivel del béisbol.

Un poco más atrás aparece Oakland con nueve ganadores, seguidos por los Orioles/Browns y los Reds, ambos con ocho. Estas cifras destacan la importancia histórica del premio como un indicador del futuro éxito de una franquicia. En muchos casos, los jugadores reconocidos como Novato del Año se convierten en pilares de sus equipos, contribuyendo a campeonatos y dejando huella en la evolución del diamante.