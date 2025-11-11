MLB: Luis Ortiz sale bajo fianza de $500,000

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador dominicano Luis Ortiz de los Guardianes de Cleveland ha sido puesto en libertad bajo fianza de $500,000 por un juez en Boston, tras comparecer ante el tribunal por graves acusaciones relacionadas con la manipulación de apuestas deportivas en las Grandes Ligas (MLB).

Fraude y manipulación de lanzamientos

El caso legal que involucra a Ortiz y a su compañero de equipo Emmanuel Clase se centra en la acusación de que ambos jugadores aceptaron sobornos para manipular intencionalmente el resultado de lanzamientos específicos durante juegos de la MLB, en un esquema diseñado para beneficiar a apostadores.

Según los informes, los lanzadores habrían conspirado con apostadores en su natal República Dominicana para que estos pudieran ganar grandes sumas de dinero (se habla de al menos $460,000 en ganancias) al predecir la velocidad y el tipo de lanzamiento, incluyendo bolas intencionales. Los cargos formales incluyen:

Conspiración para cometer fraude electrónico.

Soborno en competiciones deportivas.

Lavado de dinero.

Ortiz fue arrestado en el aeropuerto internacional Logan de Boston, mientras que Clase, la otra figura central en la acusación, no se encuentra bajo custodia. La Major League Baseball (MLB) ha estado investigando el asunto desde julio y ha cooperado plenamente con las autoridades federales, manteniendo a ambos jugadores en licencia administrativa pagada no disciplinaria.

Restricciones judiciales clave

La decisión judicial, aunque permite a Ortiz salir de la detención, viene acompañada de varias restricciones estrictas que deberá acatar mientras continúa el proceso legal:

Entrega del pasaporte: Ortiz debe entregar su pasaporte, lo que impide cualquier viaje internacional.

Restricción de viajes: Se le restringe viajar fuera de la región noreste de los Estados Unidos.

Prohibición de contacto: El lanzador tiene prohibido establecer contacto con su compañero de equipo Emmanuel Clase y con otros testigos que estén vinculados al caso.

"La fianza de medio millón de dólares y las condiciones impuestas reflejan la seriedad con la que la corte está manejando este caso, asegurando la presencia del acusado y protegiendo la integridad del proceso judicial que busca castigar el fraude y la corrupción en el deporte," señaló un analista legal.

El caso contra los lanzadores de los Guardianes de Cleveland es uno de los escándalos más significativos de apuestas en el béisbol en años recientes, y el proceso legal sigue su desarrollo, con los acusados enfrentando la posibilidad de graves penas de prisión de ser hallados culpables.