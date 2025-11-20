Luis Arráez y una increíble hazaña que sube su valor en MLB

Suscríbete a nuestros canales

2025 no fue el mejor año de la carrera de Luis Arráez, pero a pesar de eso, dejó números que dejan en claro que es un bateador con una habilidad innata para hacer contacto de manera constante con la bola. El primera base de San Diego bateó para .292 de promedio, y a pesar de las críticas, fue sumamente útil para su equipo.

Si bien "La Regadera" estuvo por debajo de su promedio vitalicio en las Grandes Ligas, que es de .317, estuvo casi 40 puntos por encima del promedio de bateo general de Las Mayores durante 2025, que fue de .245. Además, fue el segundo jugador con más imparables de la liga, con 181.

Por si fuera poco, Luis Arráez tiene también una marca sensacional que ha logrado mantener durante una buena cantidad de años, y que lo convierte en un pelotero sumamente valioso, que puede ser apetecible para muchos equipos.

Luis Arraéz, el bateador que no se poncha

Según reporta en su cuenta de X (Twitter) la periodista Sarah Langs, Luis Arráez es el pelotero con el menor porcentaje de ponches en las Grandes Ligas desde el año 2024 (con mínimo 800 apariciones al plato), con un porcentaje pírrico de 3.7%, que supera ampliamente al segundo lugar de la lista, Nico Hoerner (8.9%).

Y es que, en efecto, el oriundo de San Felipe tiene tan solo 50 ponches en 1347 apariciones al plato a lo largo de las últimas dos campañas en el mejor beisbol del mundo, una cifra realmente sensacional, que refleja lo difícil que es retirar al criollo por la vía del ponche.

Porcentajes de ponches más bajos desde 2024 (mínimo 800 PA):