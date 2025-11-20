MLB: Elly De La Cruz jugó lesionado con Cincinnati en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Elly De La Cruz es una de las figuras jóvenes más completas de Grandes Ligas. El dominicano posee las cinco herramientas para destacar al máximo nivel con Rojos de Cincinnati. Sin embargo, en la temporada 2025 una lesión inoportuna le restó rendimiento y frenó su proyección.

Nick Krall presidente de operaciones de beisbol de Rojos de Cincinnati reconoció la lesión: "En julio tuvo un desgarro parcial en el cuádriceps que le afectó ofensiva y defensivamente". De La Cruz si bien no perdió tiempo de juego, si tuvo un bajo rendimiento en la segunda mitad del año.

Los números evidencian la lesión en la segunda mitad de la temporada. Elly antes del Juego de Estrellas proyectaba el 40-40 con 18 cuadrangulares y 25 bases robadas. Sin embargo, tras el All-Star solo conectó 4 jonrones y robó 12 bases para no estar ni cerca de la marca estelar.

Elly De La Cruz con el 40-40 entre ceja y ceja

Elly De La Cruz es, hoy por hoy, el pelotero activo con más potencial para alcanzar el club 40-40. Su poder de bateo le permite conectar jonrones con frecuencia y cuando entra en racha, puede acumular vuelacercas en semanas consecutivas sin perder ritmo.

A eso se suma su velocidad explosiva en las bases: si llega a primera, es casi seguro que buscará la segunda. Su agresividad y lectura de juego lo convierten en una amenaza constante. Con salud y consistencia, De La Cruz tiene las herramientas para lograr la hazaña de la liga.

Números de Elly De La Cruz con Rojos de Cincinnati en 2025

Si Elly De La Cruz no se hubiese lesionado para la segunda mitad de la temporada de Grandes Ligas, es probable que hubiese alcanzado la marca del 40-40. Tenía los números y el talento para lograrlo, sin embargo, su problema en el cuádriceps mermó su rendimiento.

Números de De La Cruz en 2025:

- 162 juegos, 629 turnos, 102 anotadas, 166 hits, 31 dobles, 7 triples, 22 jonrones, 86 impulsadas, 37 bases robadas, 67 boletos, 181 ponches, .264 promedio, .336 OBP, .440 SLG, .777 OPS