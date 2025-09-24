Mira el cuadrangular de Elly de la Cruz para acercar a Cincinnati ante Pittsburgh

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto dominicano de los Rojos de Cincinnati, Elly de la Cruz, disparó este martes su vigésimo primer (21) cuadrangular de la campaña 2025, en el enfrentamiento ante los Piratas de Pittsburgh. Compromiso que se disputó en el Great American Ball Park, casa del conjunto de Ohio.

Este es el segundo jonrón del jugador en los últimos siete compromisos. El pasado viernes, el infielder rompió una racha de dos meses sin conectar cuadrangular.

El tablazo de Elly de la Cruz

En la parte baja de la segunda entrada, el infielder llegó al plato para consumir su turno ante los lanzamientos del derecho Johan Oviedo. Para ese momento, el compromiso se encontraba cuatro (4) carrera por cero (0) a favor de los visitantes.

Sin outs en la pizarra, corredor en la inicial y en cuenta de una mala dos buenas, Oviedo tiró una recta de unas 96 millas por hora alta en la zona de strike, lanzamiento que De la Cruz no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín derecho.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Elly de la Cruz tuvo una velocidad de salida de 106.3 millas por hora y recorrió 415 pies de distancia.

Sus números

Elly de la Cruz se encuentra en su tercera temporada en Las Mayores, todas con el conjunto de Cincinnati. El campocorto tiene un promedio vitalicio de .256, con 413 hits, 59 jonrones y 205 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .266/.339/.444 (Avg/Obp/Slg); en 608 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 162 imparables, 21 cuadrangulares, anotado 101 e impulsado 85. Ha recibido 65 boletos y 175 ponches.