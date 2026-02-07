Lamine Yamal lleva al Barcelona de la mano

Suscríbete a nuestros canales

Lo que hace apenas unos meses se consideraba una irrupción asombrosa, hoy se ha convertido en una rutina de excelencia. Lamine Yamal volvió a ser el protagonista absoluto en el triunfo del FC Barcelona este sábado, anotando un gol valioso ante el Mallorca, confirmando que, a sus 18 años, el equipo blaugrana orbita totalmente a su alrededor.

Más allá de la estética de su juego, Yamal está registrando números que desafían la precocidad histórica del fútbol europeo. Con su actuación de hoy, ha alcanzado dos hitos estadísticos que definen su impacto en la élite.

7 partidos en racha

La regularidad es el atributo más difícil de conseguir para un jugador joven, pero Lamine parece haber ignorado esa regla. Con el gol de hoy, el extremo encadena siete partidos consecutivos registrando al menos un gol o una asistencia.

Esta racha, que comenzó a principios de enero, es la más larga para un jugador menor de 20 años en la historia de las cinco grandes ligas europeas. No es solo que Yamal participe en el juego; es que decide el juego de manera ininterrumpida.

Partidos en racha: 7

Producción en la racha: 4 goles y 5 asistencias.

Impacto en puntos: Sus intervenciones han sido directamente responsables de 12 de los últimos 18 puntos obtenidos por el club.

Con el tanto de esta tarde, Lamine Yamal alcanza la cifra de 21 participaciones directas en gol (sumando goles y asistencias) en lo que va de la temporada 2025-26.

Este número cobra una relevancia especial al compararlo con la jerarquía del vestuario: Yamal es el máximo generador de peligro del equipo, superando las cifras de referentes con mucha más experiencia.