LVBP: Alcides Escobar extiende su buen momento tras increíble racha con Tiburones

Desde su regreso a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) en la 2022-23, Alcides Escobar se ha consolidado como líder dentro de la organización de Tiburones de La Guaira. En esta oportunidad, el experimentado pelotero sigue como un comandantes y también brilla con el madero en la vigente campaña de la pelota criolla.

El "Sabanero Mayor" ha mostrado un desempeño notable a la ofensiva y lo demostró este jueves 20 de noviembre contra Cardenales de Lara en el Estadio Universitario. Aunque no estuvo involucrado en la única anotación del partido (1x0), el antesalista fue uno de solo dos peloteros guairistas (Sebastián Rivero) con par de indiscutibles luego de sonar dos dobletes ante el pitcheo de los actuales monarcas.

Con sus tablazos de dos bases en el compromiso, Escobar extendió una mágica racha de ocho juegos consecutivos conectando al menos un hit, siendo su mejor seguidilla de inatrapables desde la temporada 2023-24, cuando acumuló un total de 11 desafíos embasándose por una conexión, siendo una hito una línea que comenzó el 16 de noviembre y terminó el 29 del mencionado mes, de acuerdo con el reporte de El Emergente.

Alcides Escobar encendido con el madero

La presencia del veterano infielder es determinante en las aspiraciones de los escualos y lo está haciendo valer a punta de batazos. Con par de dobletes, el campocorto llegó a 20 indiscutibles y cinco dobles, además de eso, colecciona promedio al bate de .317, un jonrón, 11 remolcadas, nueve anotadas, .328 de OBP y un OPS de .804 en 16 juegos.

Además de su seguidilla de imparables, Escobar llegó a tres partidos al hilo con al menos una conexión de dos bases. Tiburones sumó una victoria importante para montarse en el quinto puesto de las posiciones con registro de 13 victorias y 16 reveses.