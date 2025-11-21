LVBP

Así queda la tabla de posiciones tras la jornada de este jueves en la LVBP

Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 10:32 pm

Los últimos cuatro equipos mantienen una diferencia mínima 

Durante este jueves, 20 de noviembre, se llevó a cabo una nueva jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y tras los recientes resultados, hay que divisar como se puso el panorama en la tabla de posiciones.

Si bien, la diferencia entre el primer lugar y el último, aún no supera los cinco encuentros, en estos momentos la tabla quedó dividida. Esto motivado a que en los últimos cuatro lugares, hay tres novenas igualadas, llevando solamente un juego de diferencia sobre el que está en el sótano.

Tabla de posiciones en la LVBP:

  1. Águilas del Zulia (16-11)
  2. Tigres de Aragua (16-12)
  3. Caribes de Anzoátegui (16-12)
  4. Bravos de Margarita (15-14)
  5. Tiburones de La Guaira (13-16)
  6. Cardenales de Lara (13-16)
  7. Leones del Caracas (12-15)
  8. Navegantes del Magallanes (12-17).

