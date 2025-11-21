Así queda la tabla de posiciones tras la jornada de este jueves en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Durante este jueves, 20 de noviembre, se llevó a cabo una nueva jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y tras los recientes resultados, hay que divisar como se puso el panorama en la tabla de posiciones.

Si bien, la diferencia entre el primer lugar y el último, aún no supera los cinco encuentros, en estos momentos la tabla quedó dividida. Esto motivado a que en los últimos cuatro lugares, hay tres novenas igualadas, llevando solamente un juego de diferencia sobre el que está en el sótano.

Tabla de posiciones en la LVBP: