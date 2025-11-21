LVBP

Resultados de la LVBP en este jueves 20 de noviembre

Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 10:17 pm

Hubo dos choques cerrados y uno que fue por un solo carril

La jornada de este jueves, 20 de noviembre de 2025, en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se llevó a cabo alrededor de tres plazas y evidentemente, repasaremos cada uno de los resultados en esta fecha.

En esta ocasión, aunque el resultado pueda reflejar algo diferente, lo cierto es que hubo dos desafíos cerrados y uno donde sí hubo un favorito de principio a fin.

Tiburones se impone en un gran duelo de pitcheo:

El primer choque de la noche estuvo marcado por un duelazo de pitcheo entre Cardenales de Lara y Tiburones de La Guaira, donde los litoralenses terminaron triunfando por la mínima y con "arepas" incluidas.

  • Cardenales de Lara 0-1 Tiburones de La Guaira 

Águilas venció cómodamente a Leones:

Por su parte, el equipo de las Águilas del Zulia se apoyó en una grandiosa actuación del serpentinero Andry Lara, para imponerse cómodamente a los Leones del Caracas en el estadio Monumental Simón Bolívar.

  • Águilas del Zulia Zulia 7-1 Leones del Caracas 

Magallanes aseguró al final contra Bravos:

Mientras que los Navegantes del Magallanes y los Bravos de Margarita protagonizaron un encuentro que estuvo bastante disputado, hasta el último capítulo, donde los "Eléctricos" lograron una seguidilla de cinco anotaciones que abrió la brecha.

  • Navegantes del Magallanes 9-2 Bravos de Margarita.

