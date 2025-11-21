¿Regresa a la LVBP? José Moreno es despedido en el beisbol de México

Suscríbete a nuestros canales

Los Algodoneros de Guasave sorprendieron el pasado jueves al anunciar la salida de José Moreno, luego de que el equipo atravesara una racha negativa que incluyó siete derrotas en los últimos 10 juegos en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. La decisión cayó en un momento complicado, pues el club ya venía cargando con un arranque irregular y necesitaba un golpe de timón para reaccionar.

A estas alturas, Guasave presume apenas 11 victorias por 21 derrotas, un registro que los tiene instalados en el penúltimo lugar de la tabla. Con ese panorama, la directiva optó por mover fichas antes de que la situación se volviera irreversible y el ambiente dentro del clubhouse siguiera en caída.

"¡Gracias por tu entrega y profesionalismo Cheo!. El Club Algodoneros de Guasave informa que, a partir de este día, José “Cheo” Moreno deja su cargo como manager del equipo. Agradecemos su entrega, profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa al frente de la organización, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos", escribió el equipo en sus redes sociales.

Un ciclo que se cierra

Moreno había llegado a México tras no concretar un nuevo acuerdo con los Bravos de Margarita, que incluso lo tenían como primera opción después de haberlos guiado hasta su histórica final en la 2024-2025. Al no sellar su continuidad, decidió asumir el reto en Guasave, aunque el proyecto terminó siendo más corto de lo esperado.

Aun así, el venezolano tiene credenciales suficientes para no quedarse sin trabajo por mucho tiempo. Fue campeón con los Cañeros de Los Mochis en la 2022-2023 y levantó otro título con los Cardenales de Lara en su país, además de contar con dos premios al Manager del Año en la LVBP. Su trayectoria habla por él, y es cuestión de tiempo para que aparezca una nueva oportunidad.