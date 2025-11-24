LVBP: Tiburones estremecen la capital a fuerza de batazos para derrotar a Leones

Suscríbete a nuestros canales

Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas se vieron las caras por segunda ocasión en esta sexta semana de ronda regular. A diferencia del choque del pasado miércoles, también en el Estadio Monumental, esta vez los escualos se quedaron con la victoria tras imponerse con pizarra de 9 a 7.

Jadher Areinamo guio la gran ofensiva de Tiburones

Para nadie es un secreto que el nombre de Jadher Areinamo es uno de los más destacados de esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Justamente, el chamo de 21 años de edad inauguró las cosas en el primer inning con un descomunal cuadrangular de dos rayitas, el cual desapareció por todo el jardín izquierdo.

El conjunto del litoral volvió a la carga en el tercero. Allí, Pedro Castellanos consiguió a Alcides Escobar en la intermedia, y con un doble por la pradera izquierda lo llevó hasta el home para ampliar a tres la ventaja.

Sin embargo, Leones respondió de gran manera para remontar las acciones. En el tercero, Harold Castro y Aldrem Corredor remolcaron carreras con sus respectivos dobles, en tanto que Yonathan Daza empató el choque con un sencillo. Luego, en el cuarto capítulo, Wilfredo Tovar pegó un jonrón de dos carreras para darles la ventaja.

Acto seguido, Tiburones hizo gala de su fuerza para pegar fuerte en innings consecutivos. Daniel Montaño también sumó un jonrón de dos rayitas, en el sexto; mientras que Franklin Barreto y Jadher Areinamo agregaron dos más en el séptimo para extender la diferencia.

Ya en la recta final, los capitalinos descontaron para darle más drama al juego. En el séptimo, Aldrem Corredor remolcó a Harold Castro con un sencillo; por su parte, en el octavo, Wilfredo Tovar recortó aun más la distancia con un elevado de sacrificio. Pero en la alta del noveno, Yangervis Solarte dejó cifras definitivas para los litoralenses con un enorme vuelacercas.

De esta manera, Tiburones de La Guaira (15-17) cierran la sexta semana con un triunfo importante para igualar la misma línea de Leones del Caracas (14-16), quienes vieron cortada su racha de dos victorias al hilo.