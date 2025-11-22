LVBP: Leones sorprende con su ofensiva para ser el único equipo con esta marca

Suscríbete a nuestros canales

¿Es posible que un equipo demuestre una gran ofensiva, pero aun así esté en la zona baja de la clasificación? La respuesta es sí, y un claro ejemplo de ello son los Leones del Caracas. Previo a la jornada de este sábado, los melenudos tienen marca de 13 victorias y 15 derrotas, con solo dos juegos por encima del último lugar.

Pero más allá de que no estén llegando los buenos resultados, el manager José Alguacil se mantiene sólido en su puesto gracias a la gran labor de sus bateadores, quienes a día de hoy destacan en varios apartados colectivos de bateo.

Leones rugen a fuerza de extrabases

Antes de su enfrentamiento de hoy contra los Tigres de Aragua, el promedio colectivo de los Leones del Caracas señalaba un .298 luego de 28 juegos. Se trata, por ahora, de la mejor cifra de esta temporada 2025-2026, lo que da a entender que el equipo está bateando a más no poder.

Ahora bien, lo que verdaderamente hace más especial el presente ofensivo de los melenudos tiene que ver con los extrabases. Y es que sus 103 los convierten en el único equipo que ha superado la centena en esta zafra, superando con gran margen a Tiburones de La Guaira (94).

Esos 103 extrabases de los Leones del Caracas se dividen en 68 dobles (líderes del torneo), seis triples (segundos), y 29 jonrones (cuartos).

Como dato extra, Leandro Cedeño suma 13 imparables en el torneo de los cuales 11 son extrabases (ocho dobles y tres cuadrangulares). Por su parte, si hablamos del pelotero del equipo con más batazos de este tipo, la respuesta sería Yonathan Daza con un total de 18 (10 dobles, tres triples, y cinco jonrones).