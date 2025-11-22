LVBP: Caracas y Magallanes no ven luz en la carretera

Suscríbete a nuestros canales

En 80 años de pelota profesional en Venezuela, no han existido equipos más exitosos que Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes. El equipo capitalino lidera el palmarés de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, con 21 títulos; en segunda plaza, siguen los Navegantes del Magallanes, con 13 coronas.

Con un dominio tan amplio y tradicional por parte de estas dos novenas, los aficionados están acostumbrados a ver a este par de equipos peleando por los puestos de vanguardia durante las temporadas. Sin embargo, este año las cosas son muy diferentes, ya que tanto Leones como Navegantes se encuentran al final de la clasificación.

Magallanes ha sido el peor equipo del torneo, con 12 triunfos y 18 caídas. Por su parte, Leones ostenta récord de 13 victorias y 15 derrotas. Además, ambos comparten una terrible marca que explica en gran parte las posiciones que ocupan en la tabla actualmente: su récord en la carretera.

Caracas y Magallanes, los peores en la ruta

Luego de que se completara la primera mitad de la temporada 2025/26 de la LVBP, los dos peores visitantes del campeonato son precisamente Caracas y Magallanes. El equipo capitalino ha jugado solamente 11 juegos en la ruta hasta ahora, pero tiene un pésimo récord de solo tres triunfos y ocho caídas, para ser la novena con menos victorias en la vía.

Por su parte, Magallanes ha jugado 16 compromisos en condición de visitante, pero solamente ha podido celebrar en cinco ocasiones, mientras que han sido derrotados hasta 11 veces, siendo el equipo que más ha perdido en la ruta.

En casa, Leones ha logrado hacerse un poco más fuerte, al mostrar foja de 10 ganados y siete perdidos. Por su parte, Magallanes se ha visto mejor en Valencia, pero no logran sacar diferencia positiva, ya que acumulan siete triunfos y siete caídas. Sin duda, los "Eternos Rivales" tienen mucho por mejorar si quieren meterse en el Round Robin.