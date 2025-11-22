LVBP: Rafael "Balita" Ortega se afianza como el gran referente de Cardenales de Lara

Suscríbete a nuestros canales

Rafael "Balita" Ortega llegó a Cardenales de Lara durante la temporada muerta con una misión bastante compleja: llenar el vacío dejado por Gorkys Hernández dentro del equipo, y demostrar que sigue bastante vigente, a pesar de que tenía varios años sin uniformarse en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Si bien la campaña no ha llegado a su final, sí culminó la primera mitad de la misma, tiempo suficiente para poder decir que, por lo menos de momento, "Balita" ha sido un acierto total por parte de la directiva larense.

Y es que, en estos primeros 30 juegos del equipo en la zafra, se puede decir con total seguridad que Rafael "Balita" Ortega ha sido el mejor bateador de los suyos. No solo ha aportado extrabases, sino que ha mostrado una paciencia enorme y una habilidad innata para conectar la bola, características que generan que tenga números fantásticos.

"Balita" Ortega sigue encendido

Este viernes 21 de noviembre, Rafael Ortega se fue de 5-4 en el triunfo de Cardenales en Caracas ante Tiburones, por pizarra de 11-5. Con este espectacular rendimiento, "Balita" subió sus promedios de la temporada a .336/.455/.458/.913, para afianzarse como el mejor bateador de su organización hasta los momentos.

El nacido en El Tigre es líder de Cardenales de Lara en: hits (36); dobles (7); carreras anotadas (17); boletos (23); bases alcanzadas (49); average (.336); porcentaje de embasado (.455) y OPS (.913). Por si fuera poco, su corrido de bases también es fenomenal, y es también el líder de Lara en bases robadas, con cinco.

Sin duda, el año de "Balita" Ortega está siendo fantástico, y buena parte de las aspiraciones de Cardenales se basan en que el experimentado jardinero sostenga este nivel, mientras el resto de sus compañeros empiezan a carburar.