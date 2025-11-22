LVBP: Luisangel Acuña protagoniza un momento dramático al sufrir un pelotazo

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP no solo nos ha regalado cientos de emociones, sino también momentos de mucho drama y preocupación. Uno de los más recientes sucedió durante la jornada de este viernes en el Estadio Universitario, y con Luisangel Acuña como protagonista.

El duelo entre Cardenales de Lara y Tiburones de La Guaira estuvo cargado de muchas carreras y grandes batazos, pero también contó con un lanzamiento de esos peligrosos que a ningún fanático le gusta ver cuando golpean a un pelotero.

Enorme susto para Luisangel Acuña

A la altura del cuarto inning, los crepusculares firmaron un rally de cuatro carreras para tomar la delantera en la pizarra. Pero antes de eso, con un out y dos hombres en base, Luisangel Acuña tomó su turno frente al lanzador Eduardo Paredes, quien le lanzó un envío tan adentro que lo golpeó muy fuerte.

El infielder mostró notables señas de dolor y fue retirado de inmediato del compromiso. Al final se dio a conocer que el pelotazo le dio de lleno en el antebrazo izquierdo, y si bien no pasó a mayores se espera que este sábado le hagan una placa para descartar alguna lesión seria.

Asimismo, cabe agregar que esta es la tercera vez en la campaña que Luisangel Acuña es golpeado por un lanzamiento. Además, es la segunda cifra más alta entre los jugadores de Cardenales de Lara, solo superado por Ildemaro Vargas (4).