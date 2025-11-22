LVBP: Brainer Bonaci se luce con joyita a la defensiva para consolidarse en el campocorto de Leones

Suscríbete a nuestros canales

En un roster repleto de figuras veteranas y con nivel de Grandes Ligas, el nombre de Brainer Bonaci sigue dando mucho de qué hablar por su estupendo guante y oportuno bate. Y es que no hay dudas que a estas alturas del campeonato se trata del pelotero revelación de los Leones del Caracas.

A pesar de que han sido unas semanas complicadas para el conjunto capitalino, ya que los resultados positivos no se han asentado del todo, la frescura y el dinamismo que ofrece el chamo de Catia La Mar son de los puntos más rescatables del equipo.

Bonaci sentó a un grandeliga

Cuando no se pasa por una buena racha, a los manager no les tiembla el pulso para sentar a cualquier jugador, sin importar el cartel que tengan. Pero para que eso sea posible al 100%, también debe haber una contraparte que pueda responder tanto a la ofensiva como a la defensiva.

Y es que el rendimiento que viene demostrando Brainer Bonaci actualmente le ha permitido consolidarse en el campocorto de los Leones del Caracas. De hecho, gracias a esa situación es que el manager José Alguacil ha optado más por él que por el grandeliga Liván Soto, quien en sus últimos cinco juegos apenas suma dos imparables en 17 turnos al bate.

Justamente, el de Catia La Mar volvió a demostrar que es un gran defensor durante la noche de este viernes. A la altura del cuarto episodio se lanzó de cabeza para atrapar una línea violenta bateada por Andrés Chaparro, concretando así el primer out y ganándose los aplausos de todos los fanáticos presentes en el Estadio Monumental.

