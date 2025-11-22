LVBP: Jadher Areinamo va a ritmo de récord y suma un nuevo jonrón a sus estadísticas

Suscríbete a nuestros canales

Súmenle otro cuadrangular a la magnífica temporada de Jadher Areinamo. Y es que para esta ocasión sus víctimas fueron los Cardenales de Lara, tercera organización después de Leones del Caracas y Caribes de Anzoátegui que sufre con una descomunal conexión en esta sexta semana de ronda regular.

El Estadio Universitario ya se está acostumbrando a los batazos del novato de Tiburones de La Guaira, quien continúa aumentando unas estadísticas que cada vez lucen más de Jugador Más Valioso. De hecho, no es descabellado pensar que estará en ese podio luego de que culmine la zafra 2025-2026 de la LVBP.

Areinamo no tiene rival

Durante esta cita del viernes, los escualos protagonizaron un primer inning de cinco carreras frente a los crepusculares, de las cuales tres llegaron gracias al bate de Jadher Areinamo. Vale mencionar que ya son 11 vuelacercas los que suma hasta el momento, sacándole así cuatro de diferencia a su máximo perseguidor, Wilson García (7).

Tiburones abrió el episodio con sencillos consecutivos de Franklin Barreto y Alcides Escobar. Acto seguido, el infielder de 21 años no dejó pasar el segundo lanzamiento del abridor Keyvius Sampson y desapareció la pelota por todo el jardín izquierdo para firmar el 3 a 2 de ese entonces.

Además de esos 11 jonrones, Jadher Areinamo también saca ventaja en los apartados de carreras impulsadas (35) y carreras anotadas (27), donde es líder absoluto del torneo venezolano.