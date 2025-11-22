LVBP: Harold Castro: La luz ofensiva en el momento gris del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Aunque los Leones del Caracas atraviesan un momento complicado en cuanto a resultados colectivos, su madero cuenta otra historia: cuatro de los 10 mejores bateadores de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) visten el uniforme melenudo, encabezados por el líder bate, Harold Castro.

El "Tren del Hiteo" no se detiene

Castro exhibe una impresionante línea ofensiva de .431/.456/.583 (AVG/OBP/SLG). En 72 turnos legales, ha ligado 31 imparables —incluyendo dos cuadrangulares— y ha remolcado 15 carreras. Además, ha negociado cinco boletos, aunque acumula 21 ponches en su cuenta.

Esta paradoja estadística deja en evidencia que, mientras la ofensiva capitalina cumple, otros aspectos del juego (probablemente el pitcheo o la defensa) no han permitido capitalizar este rendimiento.

Letal con gente en base

La valía de Castro aumenta en los momentos de apremio. No solo comanda el promedio de la liga, sino que se alza como la grúa principal de los melenudos cuando hay corredores en posición anotadora (RISP).

En esta situación, el "Tren" es casi infalible: en 16 turnos ha conectado nueve indiscutibles y ha fletado 14 rayitas. Su frialdad en el plato se traduce en un astronómico promedio de .563 y un OPS de 1.401 con compañeros en circulación.

En este departamento, y cumpliendo con los turnos legales, el infielder caraquista se ubica únicamente detrás del veterano de los Tiburones de La Guaira, Alcides Escobar, quien batea para .571 con un OPS de 1.500 en situaciones similares.