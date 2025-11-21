Eliézer Alfonzo Jr. está a un batazo de alcanzar una importante cifra redonda en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Todo parece indicar que es cuestión de muy poco tiempo para que Eliézer Alfonzo Jr. logre una importante hazaña en su carrera en la LVBP. Más allá del bajo rendimiento colectivo de los Navegantes del Magallanes en esta temporada, el receptor sigue luciendo como uno de los mejores bates del equipo a estas alturas, algo que lo acerque a su objetivo.

Eliézer, a un paso de los 100

Durante la jornada del pasado jueves, el oriundo de Barcelona tuvo que salir el juego ante Bravos de Margarita por un pequeño incidente. Y es que un foul que impactó en su mano derecha le ocasionó una contusión en la cara dorsal II y III del metacarpiano, según indicó el reporte de prensa del conjunto carabobeño.

Ante esto, Eliézer Alfonzo Jr. no aparece este viernes en el lineup del Magallanes para el segundo duelo contra los insulares, en el Estadio Nueva Esparta. Es por eso que su proeza deberá esperar un poco más, ya que su estatus es día a día.

Una vez se recupere y esté 100% listo para ver acción, el venezolano solo necesitará una buena conexión para llegar a los 100 imparables de por vida en la LVBP. Vale mencionar que esta es su tercera zafra en la LVBP, pero la primera que comienza desde el inicio con Navegantes del Magallanes.

Hits de Eliézer Alfonzo Jr. por temporada en la LVBP