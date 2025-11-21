LVBP: Leones del Caracas de local es el más deficiente en esta importante estadística

Suscríbete a nuestros canales

A lo largo de un campeonato de beisbol, sea de corta, mediana o larga duración, los juegos en condición de local tienen una importancia particular porque se supone, que bajo esa circunstancia debería contar con mayor respaldo del público asistente, algo que también podría corresponder de modo positivo en el desempeño de los jugadores. En el caso de los Leones del Caracas, su afición se ha caracterizado por ser de las más consecuentes en la LVBP.

Paralelamente, los seguidores melenudos siempre han sido conocidos por ser los más exigentes, y existe un número que puede generar cuando menos inquietud.

Leones del Caracas 2025/2026 en el Monumental

Para la jornada de este 21 de noviembre, Leones llega con marca general de 12 victorias y 15 derrotas igualados con Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara en el 5to lugar de la tabla; asimismo, cuando en su escenario, Estadio Monumental Simón Bolívar, hasta ahora van en tono positivo, 9-7.

En realidad, ese balance podría ser mejor dado que el promedio de carreras limpias de todo su cuerpo de pitcheo, es el más deficiente entre los ocho elencos del circuito; los selváticos acumulan 5.70 como resultado de 90 anotaciones merecidas durante 142 innings.

Además, Caracas es el equipo con el mayor promedio de bateo en contra, .293, es igual a quien más hits le han conectado con 170, más dobles con 33, más triples con 4 y el 2do que más cuadrangulares ha permitido con 22 mientras que también marchan de 2dos en whip con 1.56.

La nota positiva radica en el hecho de que en casa son el elenco que más ponches propina, este es un indicativo de dominio y de talento claro está, por lo que los ajustes requeridos deben llegar rápido, con resultados positivos para ser más consistentes y recuperar el camino desandado.