MLB: Rangers de Texas incluyen en su róster a este joven lanzador de los Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

David Davalillo Jr. solo ha participado en dos torneos de la LVBP, donde es ficha de los Tiburones de La Guaira y no lanza desde la 2023/2024, entre otras cosas, por la alta estima que tiene como prospecto de los Rangers de Texas, organización que este 19 de noviembre lo ingresó en su róster de 40, con la finalidad de proteger su inversión ante la inminencia del tradicional Draft de Regla 5 de la MLB.

Bajo ese mecanismo, aquellos peloteros que no sean resguardados por sus elencos, podrán ser tomados por cualquier otro; los seleccionados así tendrán una buena oportunidad de debutar o volver a Grandes Ligas al siguiente año, es una condición fija del propio proceso.

Los mismos deberán ganarse su cupo en el siguiente campo primaveral; en caso de no hacer el equipo deberán ser devueltos a la organización de donde fueron sustraídos. En caso de no haber cupo momentáneo en la nómina para el Big Show, el equipo que lo tomó tendrá la alternativa de negociar un cambio, quedando ver si el mismo se concreta.

David Davalillo Jr. ¡Gran talento!

De este modo, la ocasión para que el hijo de David, sobrino de Marcos, nieto y sobrino nieto de los legendarios Pompeyo y Víctor, pueda graduarse como ligamayorista.

Aunque esta posibilidad, de ser incluído en el róster texano no estaba del todo segura hace unos meses, el pasado septiembre, mismo mes donde fue elegido Pitcher del Año en Rangers de Texas, el propio David Jr. recalcó que a la LVBP regresaría en el torneo 2025/2026.

Al momento es catalogado como la 7ma mejor promesa del sistema de granjas de los Rangers, donde ha pitcheado en las categorías Rookie, Clase A, Clase A Fuerte y Doble A. De manera global acumula 57 juegos, 46 como abridor, 241 entradas, 182 hits en contra, 11 jonrones, ha incurrido en 65 boletos, ha dado 266 ponches y todo significa:

MLB - Estadísticas - LVBP - Rangers de Texas - Tiburones de La Guaira - Números

2.35 de efectividad

1.02 en whip

6.8 imparables recibidos por cada 9 innings

0.4 vuelacercas

2.4 bases por bolas

9.9 chocolates recetados

De por vida en el circuito local, balance de 1-3, 12 partidos, 7 en el rol de indicador, 32 entradas, 36 hits, 4 vuelacercas, 12 boletos, 23 guillotinados para:

5.06 en ERA

1.50 de whip

10.13 hits

1.12 jonrones

3.38 pasaportes

6.47 ponches