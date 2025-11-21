LVBP: Grandesligas Andry Lara le da una pésima noticia a las Águilas del Zulia

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 20 de noviembre fue, sin duda alguna, una fiesta aguilucha en el Estadio Monumental de Caracas. Con una actuación formidable del derecho grandesligas Andry Lara, las Águilas del Zulia derrotaron con contundencia a Leones del Caracas, por pizarra de 7-1, para afianzarse en el primer lugar de la tabla de posiciones.

El serpentinero abridor del conjunto aguilucho tuvo un rendimiento realmente sensacional, al lanzar por espacio de 6.1 entradas en las que permitió tan solo tres imparables y una carrera, además de ponchar a siete rivales, para alzarse como la principal figura del triunfo de su novena.

Sin embargo, no todo es positivo. El joven de 22 años ha sido uno de los mejores brazos zulianos de esta campaña, sin embargo, su estatus de "big leaguer" con Washington hacía probable que su permiso expirara en cualquier instante, y este momento justamente ha llegado, ya que Andry Lara tiene fecha de salida.

Dos aperturas más para Lara

Según se comentó en el circuito radial de las Águilas del Zulia, la participación del joven Andry Lara en la temporada 2025/26 de la LVBP está cerca de llegar a su final, ya que le quedan un máximo de dos aperturas con el conjunto rapaz.

El lanzador no tiene una fecha fija de salida como tal, sin embargo, no se espera que los Nacionales de Washington le permitan lanzar más allá de dos aperturas extras. Sin duda, esta noticia es un golpe duro para Lipso Nava y su staff técnico, que se quedarán sin uno de sus mejores brazos para la segunda mitad de la zafra.