El secreto de Leones: Liván Soto explica la mentalidad del camerino en medio de la racha

La novena de los Leones del Caracas está viviendo una semana de ensueño. El equipo capitalino ha hilado cuatro triunfos seguidos, consolidando su ascenso en la tabla de posiciones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Con este envión, los melenudos han ganado seis de sus últimos 10 compromisos y se han colocado a solo dos juegos y medio de la punta, actualmente en manos de los Tigres de Aragua, marcando un claro compromiso con la postemporada.

Liván Soto: Un rol en función de la victoria

El buen ambiente y la mentalidad ganadora del equipo fueron destacados por el campocorto Liván Soto, quien habló en entrevista exclusiva para Meridiano sobre el rol que le toca desempeñar esta temporada.

Soto demostró su compromiso total con la estrategia del manager y el objetivo colectivo. “Estoy preparado para hacer cualquier cosa que el mánager necesite, ya sea jugar de titular o venir desde la banca”, afirmó el infielder.

El campocorto resaltó la filosofía del camerino, enfocada únicamente en el triunfo:

“Nadie en el equipo se molesta si le tocó estar un día sentado, ya que la misión principal es lograr la victoria,” dijo Soto previo al reciente encuentro contra las Águilas del Zulia en el Estadio Monumental Simón Bolívar. “Nosotros nos mantenemos enfocados... lo que pasó ayer, ya quedó atrás; solo miramos hacia el juego de hoy”.

Las declaraciones de Soto reflejan la cohesión que exhiben los Leones en el terreno, una pieza clave para mantener el impulso que los ha acercado a la cima de la clasificación.