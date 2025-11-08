Las Águilas avanzan con fuerza: Racha positiva y a solo dos juegos del líder

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia atraviesan un notable momento en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Actualmente, el equipo ocupa la tercera posición del campeonato con un sólido récord de 10 victorias y 8 derrotas, situándose a solo dos juegos y medio de los líderes, los Tigres de Aragua.

El buen desempeño reciente de los rapaces se refleja en su récord de seis victorias en sus últimos diez juegos, consolidándolos como un contendiente serio en la primera parte de la temporada.

Lipso Nava: "No podemos conformarnos"

El manager de las Águilas, Lipso Nava, manifestó su satisfacción por la actuación del equipo, pero hizo un llamado a la cautela.

"Estoy contento con la posición que hemos alcanzado," expresó Nava en una entrevista exclusiva para Meridiano. "Pero no podemos conformarnos solo con esto. El equipo debe seguir haciendo ajustes y mejorando cada día para consolidar este rendimiento."

Nava dedicó un elogio especial al cuerpo de lanzadores zulianos, destacando su mejora constante y el impacto de los ajustes tácticos implementados por el staff para neutralizar a los rivales. Este trabajo desde el montículo ha sido clave en la reciente racha positiva de los rapaces.

Próxima parada: Enfrentar al líder

Con la mira puesta en el primer lugar, las Águilas tendrán una prueba de fuego este sábado, cuando visiten el estadio José Pérez Colmenares para enfrentarse, precisamente, a los Tigres de Aragua. Este encuentro es crucial, pues una victoria permitiría a los zulianos reducir significativamente la distancia en la tabla de clasificación y presionar al líder.