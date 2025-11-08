Resultados de la LVBP en este viernes 7 de noviembre de 2025

Suscríbete a nuestros canales

La pelota rentada venezolana sigue al rojo vivo y como de costumbre, repasaremos cada uno de los resultados en la jornada de este viernes 7 de noviembre, que continuó con el paso arrollador de Tigres, Leones y Bravos.

Margarita derrota a Cardenales a domicilio

Tras caer la noche del jueves ante Leones del Caracas, Bravos de Margarita revirtió la situación e hizo caza de los Cardenales de Lara con una gran actuación del pitcher Osmer Morales, quien trabajó por cinco episodios y ponchó a cuatro.

Bravos de Margarita 6-2 Cardenales de Lara

Tiburones cayó ante Caribes

Los Tiburones de La Guaira cayeron por la mínima por segunda jornada consecutiva. En esta oportunidad ante los Caribes de Anzoátegui. En un duelo que estuvo bien cerrado a pesar de los 16 imparables que se conectaron.

Caribes de Anzoátegui 3-2 Tiburones de la Guaira

Leones del Caracas inspirado

En un compromiso que culminó por tres carreras de ventaja, los Leones del Caracas aumentan su favoritismo a quedarse con los honores en la fiesta de enero. Además, los melenudos vieron como su antesalista Wilfredo Tovar se convertía en el jugador 28 en la historia de la LVBP en alcanzar los 600 imparables.

Leones del Caracas 8-5 Águilas del Zulia

Magallanes no levanta cabeza

Los Tigres de Aragua siguen con su ritmo arrollador y este viernes propinaron la quinta derrota de manera consecutiva a los Navegantes del Magallanes. Caida que no solo es dolorosa para los eléctricos, sino que también dará las arepas necesarias para el desayuno.