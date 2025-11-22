LVBP: Junior Guerra dejó el juego del Magallanes por esta inoportuna razón

Suscríbete a nuestros canales

Aunque el pitcheo ha sido la mejor arma esgrimida por los Navegantes del Magallanes, la situación del equipo, respecto a la brecha negativa en su récord de ganados y perdidos, 12-18, da poco margen para perder cualquiera de sus lanzadores, más cuando se trata de uno con gran experiencia como Junior Guerra.

Este viernes, concluyó la miniserie de 2 duelos en el feudo de los Bravos de Margarita; el correspondiente partido resultó un excelente duelo de monticulistas, amén de una efectiva defensa de los locales. Para el 5to tramo, el mánager naviero, Yadier Molina, convocó al serpentinero en cuestión quien por infortunio, debió salir sin poder retirar out alguno.

Navegantes del Magallanes, otra dificultad

Esto aconteció cuando José Martínez, como primer bateador de la entrada, conectó rolling lento, de esos tipo dragados que se dirigió hacia parte derecha de Guerra, en su intento por atrapar la bola, se lanzó en la grama pero tuvo una mala caída que afectó su anatomía.

Al respecto, poco después el Departamento de Prensa magallanero informó que Junior sufrió “distensión muscular en la región inguinal, así lo detalló el Jefe de Trainers del equipo, Antonio Balleste”.

LVBP - Junior Guerra - Bravos de Margarita - Beisbol

En lo que va de temporada 2025/2026 de la LVBP, Guerra ha acumulado balance de 0-4, efectividad de 4.32, whip en 1.77, 33.1 entradas diseminadas en 9 partidos, 2 de ellos en el rol de relevista, incluyendo el de este 21 de noviembre.