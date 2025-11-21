LVBP: Renato Núñez y parte del motivo por el que su ofensiva ha caído para Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

El bajón ofensivo que sufre Renato Núñez de seguro tiene preocupado a varios en el ámbito de los Navegantes del Magallanes, pues inevitablemente, la situación ha tenido incidencia en el rendimiento general de la ofensiva, la de este conjunto entre las más deficientes de este certamen LVBP.

Se trató de una primera mitad complicada, donde los números palidecen aún más si se hace semblanza con los del año pasado, donde el toletero mostró uno de los rendimientos más superlativos que se hayan apreciado en este circuito.

Sería demasiado esperar que en la segunda parte de la eliminatoria actual, quede muy cerca de esa cosecha, pero en definitiva si puede mejorar y mientras se aplican los correctivos pertinentes al caso, veamos cómo le fue al dorsal 39 magallanero en diversos contextos y su desenvolvimiento este año.

Como local:

En la 2024/2025 bateó average de .307; en este torneo lleva .171, un 44.3% menos. También mermó su capacidad de llegar a las almohadillas, pasando su porcentaje de embasado (PEB) de .435 a .326, un 25.1% de rezago; el año pasado totalizó 12 cuadrangulares, hasta ahora solo ha dado 1.

Como visitante:

El promedio de bateo ha pasado de .314 a .189, un 39.8% menos; el PEB de .388 a .318, descenso de 18.04%. En esta condición completó 9 jonrones y en esta ocasión también lleva 1.

En los meses del calendario:

Para el torneo precedente, en octubre para la calle se fue 8 veces en 16 juegos, durante noviembre 9 a lo largo de 20 y en diciembre 4 tras 15. En el presente 1 y 1.

Renato Núñez en números

Vs lanzadores zurdos:

Hace un año ligó de 29-10 con 1 doble, 3 vuelabardas, 8 remolcadas, recibió 1 pelotazo, sacó 7 boletos más 8 ponches para línea ofensiva en .345 de average, .486 en PEB, .690 de slugging y 1.176 de OPS.

En lo que va de 2025/2026, liga de 11-3, 1 doble, 1 jonrón, 3 impulsadas, 1 bolazo, 1 pasaporte, 2 ponches y línea de .273/.385/.636/1.021. Evidentemente, ha mantenido calidad.

Vs pitchers derechos:

Se fue de 161-49, 10 biangulares, 18 cuadrangulares, 55 enviados al plato, 18 boletos, 27 chocolates engullidos, 7 pelotazos, 1 elevado de sacrificio que implicó .304/.396/.702/1.098.

LVBP - Navegantes del Magallanes - Estadísticas

Ahora va por 61-10, 2 dobletes, 1 jonrón, 4 empujadas, 8 bases por bolas, 14 ponches, 6 bolazos, 2 fly para sacrificio y línea de .164/.312/.246/.558, en esta los retrocesos indican 46.1%/21.2%/64.5%/ 49.2%; en el slugging, la tendencia realmente es estadísticamente insostenible.

Bateando como 4to:

En ese turno consiguió todos sus cuadrangulares así como sus impulsadas, su único elevado de sacrificio, 10 de sus 11 dobles, 23 de sus 25 boletos, 7 de sus 8 pelotazos dejando línea de .313/.411/.727/1.138. Esto fue en 47 de sus 51 partidas disputadas.

Este año ahí ha conseguido sus 2 dobles, 8 de sus 13 hits, 1 de sus 2 jonrones, 5 de sus 7 remolcadas, 6 de sus 9 pasaportes, 1 de sus 2 fly de sacrificio y 1 de sus 7 bolazos, su línea de .205/.319/.333/.652 evidentemente es deficiente, pero dado lo logrado, también sugiere que es el puesto más apropiado para él más no para el equipo.