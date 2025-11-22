LVBP: Miguel Rodríguez se muestra como el brazo estelar del bullpen de Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Leones del Caracas volvió a la senda del triunfo este viernes 21 de noviembre, al derrotar en un buen juego de pelota a las Águilas del Zulia, por pizarra de 6-4. El equipo melenudo tuvo una buena noche ofensiva, que le permitió construir dos innings sumamente productivos, lo que bastó para sellar la victoria.

Además, los dirigidos por José Alguacil disfrutaron de una muy sólida actuación del bullpen, que trabajó por espacio de 5.2 entradas, en las que los seis brazos utilizados se combinaron para permitir tan solo tres inatrapables y una carrera limpia. Entre estos lanzadores, destacó Miguel Rodríguez, quien volvió a lucir sólido, para seguir con su buen año y lograr algo que no sucedía desde la lejana temporada 2022/23.

Miguel Rodríguez vuelve al triunfo

Y es que, en el duelo ante las Águilas del Zulia, Miguel Rodríguez entró a lanzar el quinto episodio, y a pesar de conceder un boleto, lo retiró sin mayores problemas. Al final, gracias también al buen trabajo del resto de sus compañeros del bullpen, el derecho se adjudicó su primer triunfo de la temporada.

Este es el primer juego ganado para el oriundo de Maracay desde la temporada 2022/23, año en el que tuvo una ronda regular fantástica con la novena caraqueña, al sumar par de triunfos y dejar efectividad de 0.60 en 15.0 innings de labor.

Además, es preciso recordar que Miguel Rodríguez viene de superar una lesión que sufrió en la pasada zafra, y que lo dejó inactivo hasta el pasado 2 de noviembre de este año, cuando hizo su regreso ante Tigres. De momento, Rodríguez mantiene efectividad inmaculada, y solo ha permitido tres inatrapables en cinco entradas y dos tercios. Una grata noticia para Leones.