LVBP: Leones evitan el sótano de la clasificación tras imponerse a Águilas

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP está al rojo vivo, y en esta sexta semana ha habido mucho movimiento en la tabla de posiciones. Uno de los encuentros más seguidos y reñidos de este viernes por la noche se vivió en el Estadio Monumental, donde Leones del Caracas ganó por 6 a 4 a Águilas del Zulia.

Victoria con algo de susto para Leones

El manager José Alguacil y sus pupilos lograron evitar una nueva catástrofe en casa, ya que tomaron revancha de la derrota del pasado jueves ante los rapaces. Sin embargo, cabe mencionar que para esta cita vivieron unos últimos innings con algo de suspenso ante una posible remontada.

Las acciones se movieron a la altura del segundo episodio, cuando los melenudos concretaron un rally de cuatro carreras para tomar una cómoda ventaja. Allí, tanto Jeferson Morales como Wilfredo Tovar se encargaron de sumar par de remolcadas luego de conectar sencillo y doble, respectivamente.

Para el tercer capítulo, el protagonismo se le quedó Yonathan Daza, quien añadió otras dos con un doblete que llevó hasta el home a Leandro Cedeño y Aldrem Corredor. Vale mencionar que en su intento por batear un triple terminó siendo out en la antesala con el tiro.

Sin embargo, esa cómoda diferencia la recortaron las Águilas para ponerle más picante al choque. En la alta del cuarto inning, José Herrera pegó un sencillo con las bases llenas para remolcar la primera, le siguió Gabriel Martínez con un elevado de sacrificio, en tanto que Eduardo Torrealba anotó la tercera tras un lanzamiento desviado de Yoimer Camacho.

Para finalizar, José Pirela le desapareció una bola a Norwith Gudiño entre los jardines izquierdo y central, en la octava entrada, para acercar a los suyos en la pizarra. A su vez, en el noveno, el cerrador Carlos Hernández inició con una base por bolas, aunque luego sacó los tres outs, uno de esos gracias a una gran jugada en los jardines de Daza.

De esta manera, Leones del Caracas (13-15) evitan descender al último lugar de la tabla de posiciones con este importante triunfo. Por su parte, Águilas del Zulia (16-12) ahora viajarán a Nueva Esparta con la misión de recuperar el liderato.