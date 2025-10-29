LVBP: ¿Cómo quedó la serie entre Caracas y Magallanes la temporada pasada?

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 29 de octubre se jugará el primer duelo entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), siendo sin duda un duelo esperado por ambas aficiones. Esta rivalidad es sinónimo de historia en el beisbol venezolano y es por eso que campaña tras campaña los estadios en Caracas y Valencia se llenan cada vez que se miden los "Eternos Rivales".

El Estadio Monumental Simón Bolívar será el escenario para este primer "Clásico" y se espera que sea una noche llena de beisbol y emociones, como es cada desafío entre estas dos divisas, que sin duda, son de las que mejor afición tienen en el circuito rentado venezolano.

Serie particular en la última LVBP

La pasada temporada 2024-2025 de la LVBP volvió a encender la pasión del beisbol venezolano con una de las rivalidades más emblemáticas del país, la mencionada entre Leones del Caracas contra Navegantes del Magallanes. Cada enfrentamiento fue una muestra del alto nivel competitivo y del orgullo con que ambos conjuntos defienden sus colores. Los estadios se llenaron de energía, con fanáticos que no dejaron de alentar, creando un ambiente único donde cada carrera, cada jugada y cada decisión del mánager podía cambiar el rumbo del partido.

A lo largo de los ocho duelos celebrados, ninguno de los dos equipos logró imponerse con claridad, ya que ambos cerraron con cuatro victorias por lado. Ese equilibrio no solo resalta la paridad deportiva entre las novenas, sino también la intensidad de una rivalidad que parece resistir el paso del tiempo. "Melenudos" y "Eléctricos" volvieron a ofrecer un espectáculo digno de su historia, recordándole al país por qué este clásico sigue siendo el corazón del beisbol venezolano.

El primer Caracas-Magallanes de la LVBP será a partir de las 7:00 de la noche y los abridores serán Erick Leal por los capitalinos y Zach Plesac por los filibusteros.