LVBP: Henry Blanco es suspendido por varios juegos y recibe una fuerte multa

Suscríbete a nuestros canales

Durante el viernes 21 de noviembre se dio a conocer una nueva sanción para Henry Blanco, manager de Bravos de Margarita. La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) decidió suspenderlo por cuatro juegos debido a sus acciones en el compromiso donde enfrentó a Cardenales de Lara, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, el pasado 14 de noviembre.

El manager venezolano estuvo en el dugout de su equipo ese día, cuando en realidad debía cumplir un juego de sanción tras los hechos del pasado 6 de noviembre. Y es que en aquella jornada fue expulsado, en el Estadio Monumental, tras reclamarle de manera efusiva al árbitro de la inicial Dereck Pacheco por un balk.

Bravos sin Henry Blanco

Según informó la liga en su página web, la Junta Directiva de la LVBP se basó en el informe elaborado por el umpire y en las normas previstas en las Condiciones de Campeonato de la LVBP 2025-2026 y en el Código de Ética y Disciplina de la LVBP.

Por tal motivo decidieron aplicar las disposiciones contenidas en el artículo 21 ordinal 7° (Quien, dentro del ámbito de su actividad dentro de la LVBP, incurra en falta de probidad, conducta impropia o inadecuada grave podrá ser sancionado con una suspensión de 5 a 20 juegos) del Código de Ética y Disciplina de la LVBP.

Además, por la falta prevista en el artículo 20, ordinal 15° del Código de Ética y Disciplina de la LVBP (permanencia dentro del dugout sin estar autorizado) y numeral 22° (incremento de la multa en un 50% cuando la falta haya sido cometida por un manager) del Código de Ética y Disciplina de la LVBP, la Junta Directiva multó a Henry Blanco con 400 dólares.

Cabe añadir que ni Bravos de Margarita, ni Henry Blanco apelaron la sanción, por lo que empezó a ser cumplida a partir del viernes 21 de noviembre. Tanto para este sábado 22 como domingo 23, los insulares recibirán en el Estadio Nueva Esparta a Águilas del Zulia, mientras que el martes 25 viajarán a Puerto La Cruz para medirse a Caribes de Anzoátegui.