LVBP: Jadher Areinamo castiga a Leones con jonrón y los convierte en su víctima favorita

Lo de Jadher Areinamo ya es de otro mundo. Hablamos, sin dudas, del pelotero que seguramente ganará el premio al Novato del Año, y que además tiene todos los números para también ser el Jugador Más Valioso de esta temporada 2025-2026 de la LVBP.

A falta de que culmine la sexta semana de ronda regular, el infielder de Tiburones de La Guaira suma 12 cuadrangulares hasta el momento, siendo el más reciente el de esta jornada del domingo ante Leones del Caracas. De hecho, hay que resaltar que ahora los capitalinos pasan a ser sus víctimas favoritas.

Areinamo y otro monumental jonrón

Las acciones en el Estadio Monumental no pudieron iniciar de la mejor manera para los escualos. En la misma primera entrada, Franklin Barreto recibió una base por bolas, lo que le permitió minutos después a Jadher Areinamo desaparecer la pelota por el jardín izquierdo para inaugurar la pizarra con dos rayitas.

De esta manera, el joven de 21 años de edad alcanzó la docena de vuelacercas, extendiendo aun más su ventaja en el liderato de ese apartado. Además, y por si fuera poco, cuatro de esos 12 cuadrangulares se los ha conectado a Leones del Caracas. Dicha lista se completa con Tigres de Aragua (3), Caribes de Anzoátegui (2), Águilas del Zulia (2) y Cardenales de Lara (1).