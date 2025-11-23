LVBP: Aldrem Corredor apuesta por su paciencia para liderar esta estadística

Suscríbete a nuestros canales

Los bateadores no solo viven de grandes conexiones o de buen contacto, y eso es algo que sabe muy bien Aldrem Corredor. De hecho, si hay algo que le sobra es poder, aunque lo que verdaderamente esta sobresaliendo durante esta temporada 2025-2026 de la LVBP es su paciencia.

Pararse en el plato y enfrentar lanzamientos a grandes velocidades no es para cualquiera, pero el mirandino hace ver las cosas muy fáciles. Ciertamente, se trata de uno de los mejores bates de Leones del Caracas en la actualidad, lo que lleva a los lanzadores rivales a tenerle mucho respeto.

Corredor, un asiduo de la primera base

Aldrem Corredor no solo es el inicialista del conjunto melenudo, sino también un pelotero que visita frecuentemente esa almohadilla cuando le toca batear. Y es que estamos hablando de un jugador que es capaz de exprimir a los pitchers para negociar bases por bolas.

Previo a la jornada de este domingo, el infielder venezolano cuenta con el mejor porcentaje de boletos (.224) del torneo venezolano. Esto se debe a que ha sacado 26 bases por bolas en 90 turnos, la segunda cifra más alta solo superado por Daniel Montaño (27).

Dicho esto, los Leones del Caracas no solo tienen bates peligrosos capaces de disparar hits o extrabases, sino también peloteros con la suficiente paciencia y excelente visión para dejar pasar aquellos envíos malos. Asimismo, cabe agregar que Aldrem Corredor ha sumado al menos un boleto en tres de sus últimas cinco presentaciones.

Números de Aldrem Corredor en la temporada 2025-2026 de la LVBP

28 juegos

90 turnos al bate

24 hits

6 dobles

4 jonrones

18 carreras impulsadas

18 carreras anotadas

26 bases por bolas

23 ponches

.267 AVG

.431 OBP

.467 SLG

.898 OPS