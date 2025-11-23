LVBP: Jhonny Pereda y su importante cuota ofensiva para Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas cuentan con una de las ofensivas más temibles de esta temporada 2025-2026, algo que les ha permitido dominar varios apartados colectivos. Ciertamente, el equipo tiene varias figuras de gran nivel con el madero, y si hay que mencionar a uno con pocos focos de atención, ese sería Jhonny Pereda.

El grandeliga venezolano no solo ha sido un verdadero guía para los lanzadores cuando está detrás del plato, sino además un bateador de esos oportunos que suele aparecer cuando más lo necesitan. Es por eso que, a día de hoy, es de los más productivos y eficientes del conjunto melenudo.

Pereda, cerca de protagonizar su temporada con más impulsadas

Para el cierre de la sexta semana de ronda regular, Leones del Caracas recibe en el Estadio Monumental a Tiburones de La Guaira. A pesar de que Jhonny Pereda no es parte del lineup, si la situación de juego lo permite podría aparecer como bateador emergente, lo que se traduciría en malas noticias para el rival.

Pero independientemente si juega o no en la jornada de este domingo, el de San Juan no dejará de ser uno de los bates más productivos de los capitalinos. Y es que se trata del segundo con más carreras remolcadas (19), solo superado por Yonathan Daza (20).

Justamente, esa cifra de empujadas está muy cerca del tope que firmó por allá en la 2022-2023, que es de 25, y que a su vez significa la segunda más alta de su carrera en la LVBP.

Números de Jhonny Pereda en la temporada 2025-2026 de la LVBP

25 juegos

80 turnos al bate

23 hits

4 dobles

2 triples

2 jonrones

19 carreras impulsadas

14 carreras anotadas

15 bases por bolas

18 ponches

.288 AVG

.406 OBP

.463 SLG

.869 OPS