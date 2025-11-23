Yangervis Solarte llega a una histórica marca en la LVBP a pesar de un pequeño "arrepentimiento"

Suscríbete a nuestros canales

En la pasada temporada 2024/25 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Yangervis Solarte hizo su esperado regreso a nuestro campeonato, de la mano de los Tiburones de La Guaira, equipo que lo adquirió en un cambio con los Navegantes del Magallanes, en el que Junior Guerra pasó a formar parte del cuadro filibustero.

Cuando Solarte se uniformó, rompió una racha de nueve temporadas consecutivas sin jugar en Venezuela. Sin embargo, hoy, 23 de noviembre de 2025, ha alcanzado oficialmente la cifra de 250 juegos en nuestra pelota, una marca fantástica para un jugador que se ausentó tanto tiempo.

En la previa de su compromiso 250 en la LVBP, Yangervis Solarte conversó en exclusiva con Meridiano, para hablar de lo que significa esta marca para él, y para también revelar un pequeño "arrepentimiento" que tiene sobre su carrera en nuestro circuito invernal.

Yangervis Solarte y su duelo 250

Como sexto bate, bateador designado, y en el Estadio Monumental. De esta manera, Yangervis Solarte alcanzó la marca de 250 juegos en el beisbol profesional venezolano este domingo 23 de noviembre, en un compromiso ante Leones del Caracas. "La clave para mí ha sido el trabajo. Físicamente, trabajo mi cuerpo; mentalmente, se trata de la disciplina. Sigo trabajando más que nunca, cuando tienes 38 años mantenerse es mentalmente difícil, pero con trabajo todo se puede", resaltó.

Del mismo modo, Solarte reveló que le hubiera gustado jugar un poco más en Venezuela, pero que igual está orgulloso de su marca. "Uno no debe arrepentirse, pero me hubiera gustado jugar más en mi país. Duré 10 años sin jugar y con todo y eso tengo una cantidad de juegos increíble. Si pudiera retroceder en el tiempo, solo cambiaría esa parte, me hubiera ayudado mucho más", explicó.

Eso sí, Yangervis Solarte intenta no lamentarse, ya que su ausencia estuvo justificada. "No puedo ser duro conmigo mismo, porque pasaron situaciones familiares muy delicadas. Gracias a Dios ya estamos aquí y queda es seguir disfrutando", sentenció.